„Falscher Polizist“ in Wien festgenommen – Polizei sucht weitere Opfer

Ein mutmaßlicher „falscher Polizist“ ist in Wien ins Netz der Ermittler gegangen. Die Polizei vermutet, dass der 23-Jährige Teil einer kriminellen Betrügerbande war – und sucht nun weitere Opfer.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben in der Nacht auf Mittwoch in Wien einen 23-jährigen Serben festgenommen. Er wird verdächtigt, als Mitglied einer kriminellen Organisation am sogenannten Polizistentrick beteiligt gewesen zu sein.

Observiert und festgenommen

Nach Angaben der Polizei war der Mann zuvor vom Landeskriminalamt Wien ausgeforscht und observiert worden. Der Zugriff erfolgte schließlich in seinem Auto in der Favoritenstraße. Bei der Festnahme stellten die Beamten eine größere Menge Bargeld, Bankbelege sowie mehrere gefälschte Polizeiausweise sicher.

Hier können sich Opfer melden

Der 23-Jährige soll bei den Betrugsfällen als sogenannter Abholer fungiert haben – also jener Täter, der Geld oder Wertsachen persönlich von den Opfern entgegennimmt. Welche Straftaten ihm konkret angelastet werden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da die Polizei von einer hohen Dunkelziffer ausgeht, werden weitere mögliche Geschädigte gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien (01/31310 DW 33800) oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Das rät die Polizei

Die Wiener Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass echte Polizisten niemals Geld oder Wertsachen verlangen oder zur sicheren Verwahrung abholen. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und den Polizeinotruf 133 wählen. Zudem rät die Polizei, keine Auskünfte über persönliche oder finanzielle Verhältnisse am Telefon zu geben.