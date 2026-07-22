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auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und ein anhalte-schild.
Vier getunte E-Scooter wurden bei einer Schwerpunktaktion in Wien aus dem Verkehr gezogen.
Wien
22/07/2026
Viel zu schnell

Wiener Polizei zieht getunte E-Scooter aus dem Verkehr

Statt der erlaubten 25 km/h schafften manche E-Scooter mehr als doppelt so viel. Bei einer Schwerpunktaktion griff die Wiener Polizei konsequent durch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Im Zuge einer Schwerpunktaktion des uniformierten Fahrraddienstes der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Polizei am Dienstag (21. Juli) vier E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Grund waren erhebliche Überschreitungen der gesetzlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit beziehungsweise Motorleistung.

Bis zu 54 km/h statt erlaubter 25

Bei den Kontrollen in der Wiener Innenstadt stellten die Beamten E-Scooter fest, die bei Rollentests 50, 52 und 54 km/h erreichten. Im öffentlichen Verkehr sind jedoch maximal 25 km/h erlaubt. Ein weiterer E-Scooter überschritt laut Polizei die zulässige Motorleistung deutlich. Statt der erlaubten 600 Watt verfügte das Fahrzeug laut technischen Daten über 1.600 Watt. Gegen alle vier Lenker wurden verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen erstattet. Zudem untersagte die Polizei in sämtlichen Fällen die Weiterfahrt mit den betroffenen E-Scootern.

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