Wiener Polizei zieht getunte E-Scooter aus dem Verkehr

Statt der erlaubten 25 km/h schafften manche E-Scooter mehr als doppelt so viel. Bei einer Schwerpunktaktion griff die Wiener Polizei konsequent durch.

Vier getunte E-Scooter wurden bei einer Schwerpunktaktion in Wien aus dem Verkehr gezogen.

Vier getunte E-Scooter wurden bei einer Schwerpunktaktion in Wien aus dem Verkehr gezogen.

Im Zuge einer Schwerpunktaktion des uniformierten Fahrraddienstes der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Polizei am Dienstag (21. Juli) vier E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. Grund waren erhebliche Überschreitungen der gesetzlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit beziehungsweise Motorleistung.

Bis zu 54 km/h statt erlaubter 25

Bei den Kontrollen in der Wiener Innenstadt stellten die Beamten E-Scooter fest, die bei Rollentests 50, 52 und 54 km/h erreichten. Im öffentlichen Verkehr sind jedoch maximal 25 km/h erlaubt. Ein weiterer E-Scooter überschritt laut Polizei die zulässige Motorleistung deutlich. Statt der erlaubten 600 Watt verfügte das Fahrzeug laut technischen Daten über 1.600 Watt. Gegen alle vier Lenker wurden verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen erstattet. Zudem untersagte die Polizei in sämtlichen Fällen die Weiterfahrt mit den betroffenen E-Scootern.