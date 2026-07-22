Fake-Account-Affäre im Marktamt: Vizechef wurde abgezogen

Nach den Fake-Account-Vorwürfen zieht die Stadt Wien nun personelle Konsequenzen: Der Vizechef des Marktamts verliert seine Führungsfunktion und wird in eine andere Magistratsabteilung versetzt.

Im Wiener Marktamt gibt es nach den jüngsten Vorwürfen personelle Konsequenzen. Der bisherige stellvertretende Abteilungsleiter wurde von seiner Führungsfunktion abgezogen und in eine andere Magistratsabteilung versetzt. Dort übernimmt er keine Leitungsaufgaben mehr.

Vizechef des Marktamts versetzt

Wie die Stadt Wien am Mittwoch (22. Juli) mitteilte, ist der bisherige Vizechef des Marktamts Alexander Hengl bereits in der Vorwoche von seiner Stellvertreterfunktion entbunden worden. Nach Abschluss der notwendigen internen Schritte erfolgte mit 21. Juli die Versetzung in eine andere Abteilung des Magistrats.

Interne Prüfung nach Fake-Account-Vorwürfen

Doch worum geht es überhaupt? Gegen Hengl laufen seit Ende Juni interne Prüfungen. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach er in sozialen Netzwerken unter mehreren erfundenen Profilen positive Kommentare über Veranstaltungen und Beiträge des Marktamts veröffentlicht haben soll. Mehrere Bedienstete sollen ihn gegenüber einer Wochenzeitung als möglichen Urheber der Fake-Accounts genannt haben, so ein ORF-Bericht. Ein solches Vorgehen würde gegen die Medienrichtlinien der Stadt Wien verstoßen. Der Betroffene selbst äußerte sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich.

Marktamt kommt nicht zur Ruhe

Die Versetzung ist die jüngste Entwicklung in einer Reihe von Turbulenzen rund um das Wiener Marktamt. Erst vergangene Woche trat Marktamtsleiter Andreas Kutheil zurück. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten ihm unter anderem Rassismus und Mobbing vorgeworfen. Zusätzlich erhebt die Wiener FPÖ den Vorwurf, dass Besucherzahlen der Wiener Märkte mehrfach geschönt worden sein sollen.

FPÖ verlangt umfassende Transparenz

Die FPÖ verlangt nun umfassende Transparenz. Parteichef Dominik Nepp kündigte eine Sondersitzung des Gemeinderats sowie eine dringliche Anfrage an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) an. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob Zahlen oder Abrechnungen manipuliert wurden. „Sollte sich bestätigen, dass Kontrollorgane mit geschönten oder falschen Zahlen getäuscht wurden, dann sprechen wir nicht mehr über einen Einzelfall, sondern über ein strukturelles Problem innerhalb der Wiener Stadtverwaltung“, so FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

Grüne wollen „volle Aufklärung“

Auch die Wiener Grünen drängen auf eine rasche Aufarbeitung. Neben der politischen Verantwortung müsse laut Parteichef Peter Kraus auch sichergestellt werden, dass Mitarbeiter künftig besser vor Rassismus, Sexismus und Machtmissbrauch geschützt werden. Vor allem von Bürgermeister Michael Ludwig und Stadträtin Ulli Sima verlangen die Grünen „volle Aufklärung darüber, wer wann was gewusst hat“.