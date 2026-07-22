Urteile in Mordprozess gefallen: Männer müssen viele Jahre ins Gefängnis

Vor dem Wiener Straflandesgericht mussten sich am Mittwoch, 22. Juli 2026, ein 43-jähriger und ein 44-jähriger Pole verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen, einen 37-Jährigen in der Neuen Donau ertränkt zu haben.

Am letzten Verhandlungstag des Mordprozesses am heutigen Mittwoch, 22. Juli 2026, hat noch eine 46-jährige Frau ausgesagt. Sie soll zuletzt mit einem der beiden Angeklagten liiert gewesen sein und hätte mehrere Nächte mit den beiden auf der Donauinsel verbracht – sie alle waren obdachlos. Als sie schlief, soll die schreckliche Tat geschehen sein, berichtet der ORF. Laut gerichtsmedizinischem Gutachten ist der 37-Jährige schließlich durch Ertrinken verstorben. Ihm wurden zwar noch einige weitere schwerere Verletzungen zugefügt, die hätte er allerdings wohl überlebt, so das Gutachten.

20 Jahre und lebenslänglich

Als alle Zeugen befragt und die Schlussworte gesprochen waren, mussten noch die Geschworenen über die Urteile entscheiden. Für den 43-Jährigen setzt es eine lebenslange Haftstrafe, der 44-Jährige wurde zu immer noch 20 Jahren Haft verurteilt. Letzterer akzeptierte sein Urteil, der 43-Jährige konterte mit einer Nichtigkeitsbeschwerde. Die Staatsanwältin zeigte sich mit den beiden Schuldsprüchen zufrieden und hat auf Rechtsmittel verzichtet. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

