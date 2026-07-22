Kino, Musik und Familienfeste: Diese Gratis-Sommer-Events warten in Wien

Familienfeste, Open-Air-Kino, Livemusik und kostenlose Mitmachangebote: Die Arbeiterkammer Wien veranstaltet von Ende Juli bis Anfang September mehrere Events in verschiedenen Grätzeln der Stadt. Der Eintritt ist frei.

Mit „AK Summer in the City“ bringt die Arbeiterkammer Wien auch heuer wieder kostenlose Sommer-Events in verschiedene Wiener Bezirke. Zwischen 28. Juli und 5. September stehen Familienfeste, Open-Air-Kino, Konzerte und Mitmachaktionen auf dem Programm.

Familienfeste, Kino und Musik

Den Auftakt macht am 28. Juli ein Familienfest im Strandbad Gänsehäufel. Weiter geht es am 3. August mit einem Spielenachmittag im Laaerbergbad. Im August verwandelt sich der Hof des Architekturzentrums Wien im MuseumsQuartier in ein Open-Air-Kino. Gezeigt wird der Film „Noch lange keine Lipizzaner“. Ende des Monats gibt es dann am Volkertmarkt einen Kinoabend – dort läuft „Zusammenleben“. Musikfans kommen am 21. August am Reumannplatz auf ihre Kosten. Dort lädt die AK zu einem Live-Konzert mit anschließendem Halay-Tanz ein.

Kostenloser Mieten-Check der AK Wien

Doch das Angebot der AK Wien reicht über lustige Sommerveranstaltungen hinaus. Zwischen 31. August und 4. September können Mieterinnen und Mieter am Wallensteinplatz ihre Altbaumiete kostenlos von Wohnrechtsexperten der Arbeiterkammer überprüfen lassen. Den Abschluss bildet dort am 5. September ein Straßenfest für die ganze Familie. Bei allen Veranstaltungen gibt es zusätzlich Spiel- und Mitmachstationen für Kinder und Erwachsene. Der Eintritt ist kostenlos.