„Friedhof to go“: Neuer Handy-Guide zeigt die spannendsten Gräber Wiens

Der Wiener Zentralfriedhof wird jetzt mit einem digitalen Guide zum interaktiven Erlebnis. Besucher können berühmte Grabstätten auf eigene Faust erkunden.

Der Wiener Zentralfriedhof lässt sich ab sofort auch digital erkunden. Mit dem neuen Smartphone-Guide „Friedhof to go“ können Besucher berühmte Grabstätten, Denkmäler und die Geschichte des Friedhofs direkt über ihr Handy entdecken.

Gräber von Falco und Co. entdecken

Nach dem Scannen eines QR-Codes startet der Audioguide direkt im Browser des Smartphones. Zur Auswahl stehen verschiedene Themenrundgänge mit einer Dauer von 30 bis 120 Minuten. Zusätzlich gibt es eine digitale Karte zur Navigation sowie Hörbeiträge zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf dem Gelände. Der Guide ist in 20 Sprachen verfügbar und führt unter anderem zu den Gräbern bekannter Persönlichkeiten wie Beethoven oder Falco.

Chatfunktion integriert

Neben den Rundgängen verfügt der digitale Guide über eine Chatfunktion. Besucher können damit Fragen zu Grabstätten, historischen Persönlichkeiten oder Besonderheiten des Wiener Zentralfriedhofs stellen. Der Zugang kostet 8,40 Euro und ist nach der Aktivierung 24 Stunden lang gültig. Erhältlich ist der Guide über die Website der Friedhöfe Wien, den Online-Shop, bei Tor 2 des Zentralfriedhofs sowie über QR-Codes auf dem Gelände.