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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Polizeiboot auf der Donau.
In Wien-Leopoldstadt können Kinder am 25. Juli mit dem Polizeiboot fahren.
2. Bezirk/Wien
22/07/2026
Ferienspiel

Mit dem Polizeiboot aufs Wasser: Wiener Polizei lädt Familien ein

Einmal mit einem echten Polizeiboot mitfahren? Genau das ist am Samstag in Wien möglich. Die Wasserpolizei lädt Familien zu einem kostenlosen Blick hinter die Kulissen ein.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
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Die Wiener Wasserpolizei öffnet am Samstag, 25. Juli, ihre Tore für kleine und große Besucher. Von 13 bis 18 Uhr findet am Handelskai 267 in der Leopoldstadt der zweite Termin des WienXtra Ferienspiels statt.

Mit dem Polizeiboot aufs Wasser

Besucher erhalten Einblicke in die Arbeit des See- und Stromdienstes und erfahren, wie die Wasserpolizei auf der Alten und Neuen Donau für Sicherheit sorgt. Als besonderes Highlight können Kinder und Erwachsene bei einer Fahrt mit einem Polizeiboot selbst aufs Wasser gehen.

WEGA, Kinderpolizei und Hüpfburg

Neben der Wasserpolizei sind auch die Kinderpolizei, „Gustav“, der sprechende Funkwagen, sowie ein Polizeimotorrad vor Ort. Außerdem gibt es eine Waffen- und Geräteschau der WEGA, einen Stand zur Verkehrserziehung, Kinderschminken, eine Hüpfburg und weitere Mitmachstationen.

Nächster Termin steht schon fest

Der nächste Termin des WienXtra Ferienspiels mit der Wiener Polizei findet am 8. August in der Rossauer Kaserne statt. Dort stehen die WEGA und die Landesverkehrsabteilung Wien im Mittelpunkt.

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