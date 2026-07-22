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Foto auf 5min.at zeigt die bewölkte Wiener Innenstadt
Am Donnerstag wechseln sich in Wien Wolken und Sonne ab, zwischendurch sind auch Regenschauer und mit geringer Wahrscheinlichkeit auch Gewitter möglich.
Wien
22/07/2026
Bis zu 24 Grad

„Selbst Gewitter sind möglich“: Wetterprognose für Donnerstag in Wien

Bei abwechselndem Sonnenschein und Wolken kann in Wien zwischendurch am Donnerstag auch der ein oder andere Schauer niedergehen. Und auch Gewitter sind möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Das Wetter am Donnerstag, 23. Juli 2026, gleich jenem am Mittwoch. Sonne und Wolken werden sich in der Bundeshauptstadt abwechseln, dabei können auch kurzzeitig Schauer niedergehen. „Selbst Gewitter sind möglich, wenn auch nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Dabei weht der Wind aus West bis Nordwest mit mäßiger bis lebhafter Stärke. Und die Temperaturen? Die liegen in der Früh noch um die 15 Grad und können im Tagesverlauf auf bis zu 24 Grad ansteigen, wissen die Meteorologen abschließend.

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