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/ ©Franz Reiterer
Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen bei einem Konzert.
Ab jetzt verwandelt sich der Karlsplatz vier Tage lang bei freiem Eintritt in Österreiches musikalischen Hotspot.
Wien
23/07/2026
Startschuss

Freier Eintritt und 50 heimische Acts: Popfest in Wien startet

Das Wiener Popfest ist zurück! Ab heute steigen am Karlsplatz vier Tage lang Gratis-Konzerte quer durch alle Genres und Generationen. Zur Eröffnung auf der Seebühne stehen unter anderem Marianne Mendt oder Anna Buchegger.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(213 Wörter)
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Am heutigen Donnerstag, den 23. Juli 2026, fällt der Startschuss für die 17. Auflage des Wiener Popfests. Bis Sonntag verwandelt sich der Karlsplatz wieder in eine gigantische Open-Air-Bühne für rund 50 heimische Acts – von bekannten Größen bis zu spannenden Newcomern, bei freiem Eintritt. Im Mittelpunkt steht wie gewohnt die spektakuläre Seebühne direkt vor der Karlskirche. Den Auftakt macht um 18:30 Uhr Austropop-Legende Marianne Mendt, gefolgt von Dialekt-Künstlerin Anna Buchegger, dem Duo Lusterboden und Latin-Pop von Tamara Flores.

Musik unter freiem Himmel

Für das diesjährige Line-up zeichnen Popmusikerin Sofie Royer und Produzent Wolfgang Lehmann (bekannt durch Voodoo Jürgens und Naked Lunch) verantwortlich. Sie bringen unter anderem die Grazer Soul-Combo Sladek, die Wiener Künstlerin Rahel und Alpha Romeo & die Sommerreifen mit ihrem selbsternannten „Tagada-Rock“ auf die Seebühne.

Weitere Locations: TU, Wien Museum und Club U

Doch nicht nur unter freiem Himmel wird gefeiert: Im TU Prechtlsaal, im Wien Museum und im Club U geht die Party bis spät in die Nacht weiter. Abgerundet wird das Festival durch ein vielseitiges Rahmenprogramm – von Tischtennis im Park über einen Austropop-Talk mit Marianne Mendt und Joesi Prokopetz bis hin zu einem mitternächtlichen „Walking Concert“ mit Oliver Welter (Naked Lunch).

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