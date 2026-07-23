Freier Eintritt und 50 heimische Acts: Popfest in Wien startet

Das Wiener Popfest ist zurück! Ab heute steigen am Karlsplatz vier Tage lang Gratis-Konzerte quer durch alle Genres und Generationen. Zur Eröffnung auf der Seebühne stehen unter anderem Marianne Mendt oder Anna Buchegger.

Ab jetzt verwandelt sich der Karlsplatz vier Tage lang bei freiem Eintritt in Österreiches musikalischen Hotspot.

Ab jetzt verwandelt sich der Karlsplatz vier Tage lang bei freiem Eintritt in Österreiches musikalischen Hotspot.

Am heutigen Donnerstag, den 23. Juli 2026, fällt der Startschuss für die 17. Auflage des Wiener Popfests. Bis Sonntag verwandelt sich der Karlsplatz wieder in eine gigantische Open-Air-Bühne für rund 50 heimische Acts – von bekannten Größen bis zu spannenden Newcomern, bei freiem Eintritt. Im Mittelpunkt steht wie gewohnt die spektakuläre Seebühne direkt vor der Karlskirche. Den Auftakt macht um 18:30 Uhr Austropop-Legende Marianne Mendt, gefolgt von Dialekt-Künstlerin Anna Buchegger, dem Duo Lusterboden und Latin-Pop von Tamara Flores.

Musik unter freiem Himmel

Für das diesjährige Line-up zeichnen Popmusikerin Sofie Royer und Produzent Wolfgang Lehmann (bekannt durch Voodoo Jürgens und Naked Lunch) verantwortlich. Sie bringen unter anderem die Grazer Soul-Combo Sladek, die Wiener Künstlerin Rahel und Alpha Romeo & die Sommerreifen mit ihrem selbsternannten „Tagada-Rock“ auf die Seebühne.

Weitere Locations: TU, Wien Museum und Club U

Doch nicht nur unter freiem Himmel wird gefeiert: Im TU Prechtlsaal, im Wien Museum und im Club U geht die Party bis spät in die Nacht weiter. Abgerundet wird das Festival durch ein vielseitiges Rahmenprogramm – von Tischtennis im Park über einen Austropop-Talk mit Marianne Mendt und Joesi Prokopetz bis hin zu einem mitternächtlichen „Walking Concert“ mit Oliver Welter (Naked Lunch).