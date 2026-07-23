Schwerster Vogel der Welt: Erstmals Straußenküken in Schönbrunn natürlich aufgezogen

Erstmals seit der Gründung des Tiergartens sind vier Küken der hochbedrohten Nordafrikanischen Rothalsstrauße auf ganz natürlichem Weg geschlüpft. Das Besondere: Mama und Papa Strauß übernehmen die Aufzucht höchstpersönlich.

Historische Premiere im Tiergarten Schönbrunn: Zum ersten Mal in der über 270-jährigen Geschichte des Zoos zieht ein Elternpaar der stark gefährdeten Nordafrikanischen Rothalsstrauße seinen Nachwuchs selbstständig auf. Die vier Küken schlüpften im Juni und ziehen seither die Blicke auf sich. Für das europäische Erhaltungszuchtprogramm dieser seltenen Vogelart ist der Zuchterfolg ein bedeutender Meilenstein.

„Für uns ist dies ein wichtiger Meilenstein. Durch Wilderei und Lebensraumverlust ist diese Unterart des Afrikanischen Straußes von der Ausrottung bedroht. Der Bestand wird auf maximal 1.000 Tiere geschätzt. Die größte Population lebt in der Republik Tschad in Zentralafrika. Besonders stolz sind wir, dass eine künstliche Inkubation der Eier nicht notwendig war, da das Paar sein natürliches Brutverhalten zeigte.“ Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck

Henne und Hahn wechselten sich beim Brüten ab

Als Nest diente eine flache, sandige Mulde, die der Hahn zuvor gescharrt hatte. Rund 45 Tage lang bebrüteten Hahn und Henne das Gelege abwechselnd. Auch bei der Aufzucht kümmern sich beide Elterntiere aufopfernd um ihren Nachwuchs, wobei der Hahn einen besonders großen Teil der Arbeit, etwa beim Schutz der Küken, übernimmt.

©Daniel Zupanc Die vier Küken schlüpften im Juni und sind seither Publikumslieblinge.

Rothalsstrauß als schwerster lebende Vogel weltweit

Als größte Unterart des Afrikanischen Straußes gilt der bedrohte Nordafrikanische Rothalsstrauß als der schwerste lebende Vogel weltweit. Dieses enorme Potenzial zeigt sich bereits bei den Küken im Tiergarten Schönbrunn: Nach Angaben des zoologischen Abteilungsleiters Dr. Folko Balfanz wachsen sie täglich bis zu drei Zentimeter. Derzeit wiegen die Jungtiere etwa acht Kilogramm – ausgewachsene Männchen bringen es hingegen auf bis zu 150 Kilogramm.