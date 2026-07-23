„Kinder-Knast“ in Simmering: Erster 13-Jähriger eingezogen

Nach Verzögerungen ist die Auszeit-WG für strafunmündige Gewalttäter gestartet. Eine Sprecherin von Stadträtin Bettina Emmerling bestätigte auf Anfrage von 5 Minuten, dass ein 13-Jähriges Kind seit Mitte Juli in der WG wohnt.

Mit der umstrittenen Auszeit-WG –5 Minuten berichtete – wurde „erstmals in Österreich die Möglichkeit geschaffen, strafunmündige Intensivstraftäter*innen anzuhalten und durch multiprofessionelle Teams intensiv zu betreuen“, heißt es weiter. Der Aufenthalt des ersten WG-Bewohners (laut APA ein Bub) verlaufe „bisher planmäßig“. Ein weiteres Kind soll „in Kürze“ folgen.

Auszeit-WG kostet 1 Million Euro

Ein Aufenthalt in dem Haus am Stadtrand kann bis zu zwölf Wochen dauern. Gedacht ist die Maßnahme für Kinder, die wiederholt schwere Taten gesetzt haben. In der Wohnungsgemeinschaft (Projektosten: knapp 1 Million Euro) sollen Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren betreut werden. Sie haben Delikte wie Raub oder Einbrüche begangen.