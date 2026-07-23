Ätzende Salpeter-Säure auf Wohnungstüren: Polizei warnt alle Wiener

Warnung vor Einbruchsserie in Wien: Das Landeskriminalamt (Gruppe Kremser) ermittelt gegen unbekannte Täter, die sich mit ätzender Säure Zutritt zu Wohnungen verschaffen.

Es ereigneten sich bereits 15 Einbrüche nach demselben Muster.

Es ereigneten sich bereits 15 Einbrüche nach demselben Muster.

Die Einbruchsserie zieht sich bereits seit einigen Monaten: Allein zwischen Februar und April dieses Jahres schlugen die Täter achtmal in den Bezirken Landstraße, Wieden, Favoriten und Meidling zu. Im Juni folgten zwei weitere Fälle in Margareten und Döbling, die mutmaßlich auf das Konto derselben Bande gehen. Zuletzt schlug die Täterschaft zwischen dem 17. und 22. Juli 2026 erneut in Favoriten zu und verübte fünf weitere Einbrüche nach demselben Muster. Die Kriminalpolizei ermittelt intensiv.

Die Polizei bittet Wienerinnen und Wiener um erhöhte Aufmerksamkeit

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Diebstahl, Gruppe Kremser, ermittelt wegen einer Serie von Wohnungseinbruchsdiebstählen, bei denen sich bislang unbekannte Täter mittels ätzender Säure Zutritt zu Wohnungen verschaffen. Sollten Sie Beschädigungen oder Flüssigkeitsspuren an Ihrer Wohnungstür feststellen, ist höchste Vorsicht geboten. Es könnte sich um ätzende Salpetersäure handeln.

Die Polizei rät, sich folgendermaßen zu verhalten: Kontakt vermeiden: Berühren oder riechen Sie nicht an der Flüssigkeit (Gefahr für Haut, Schleimhäute und Atemwege!).

Erste Hilfe bei Kontakt: Die betroffene Hautstelle sofort mit reinem, klarem Wasser abspülen – keine Seife oder sonstige Mittel verwenden.

Sofort handeln: Rufen Sie unverzüglich die Polizei unter 133.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 11:58 Uhr aktualisiert