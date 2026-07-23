Keplerplatz: 16-Jähriger will Streit schlichten, wird selbst zum Opfer

Ein Jugendlicher wollte am Mittwoch, dem 22. Juli am Wiener Keplerplatz offenbar einen Streit zwischen zwei Männern schlichten. Kurz darauf soll er selbst attackiert und mit einem Messer bedroht worden sein.

Am Mittwochabend gegen 14.45 Uhr ist ein Streit am Keplerplatz in Wien eskaliert. Ein 16-Jähriger soll versucht haben, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zu schlichten und wurde dabei selbst zum Opfer. Laut Polizei soll der Jugendliche im Zuge des Streits von einer der beteiligten Personen zu Boden gestoßen und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Dem 16-Jährigen gelang es schließlich, sich aus der Situation zu befreien und wegzulaufen.

Mann soll Jugendliche mit Messer verfolgt haben

Doch damit war die Situation offenbar noch nicht beendet: Der Angreifer soll laut Polizei ein Messer aus seinem Rucksack genommen und den Jugendlichen damit verfolgt haben. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse konnten den 42-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten ein Stanley-Messer, das als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt wurde.

Erimittlungen laufen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.