Nächster E-Scooter-Anzeigenhagel: Motorleistung um das Dreifache überschritten

Nächtlicher Großeinsatz auf Wiener Straßen: Die Polizei hat in der Nacht auf heute gezielt den Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr unter die Lupe genommen. Das Ergebnis nach unzähligen Kontrollen: Über 280 Strafen und Anzeigen.

Der Lenker eines E-Scooters wurde mit einer Motorleistung von 2.400 Watt angezeigt. Die höchstzulässige Motorleistung beträgt lediglich 600 Watt.

Der Lenker eines E-Scooters wurde mit einer Motorleistung von 2.400 Watt angezeigt. Die höchstzulässige Motorleistung beträgt lediglich 600 Watt.

Der uniformierte Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung Wien führte in der Nacht vom 22. auf 23. Juli 2026 gemeinsam mit Beamten der Stadtpolizeikommanden Innere Stadt, Landstraße und Ottakring eine bezirksübergreifende Verkehrsschwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf den Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr durch.

170 Organmandate und 117 Anzeigen

Im Zuge des Planquadrats wurden insgesamt 170 Organmandate mit Strafbeträgen in Höhe von 6.660 Euro eingehoben. Darüber hinaus wurden 117 Anzeigen wegen verschiedener verkehrsrechtlicher Übertretungen erstattet. Bei technischen Überprüfungen am mobilen Rollenprüfstand konnten in vier Fällen erhebliche Überschreitungen der zulässigen Bauartgeschwindigkeit von E-Scootern festgestellt und angezeigt werden.

Motorleistung eines E-Scooters um’s Dreifache überschritten

Anstelle der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h wurden Geschwindigkeiten zwischen 42 km/h und 47 km/h gemessen. Zudem wurde der Lenker eines E-Scooters mit einer Motorleistung von 2.400 Watt angezeigt. Die höchstzulässige Motorleistung von 600 Watt wurde damit um das Dreifache überschritten. Mit der nächtlichen Schwerpunktaktion und konsequenten Ahndung verkehrsrechtlicher Verstöße konnte abermals ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet werden.