A23 Südosttangente: Ein letztes Bauwochenende vor der freien Fahrt

Die umfassende Erneuerung der Prater Hochstraße neigt sich dem Ende zu. Nach umfangreichen Arbeiten an Fahrbahn, Brückenstruktur, Lärmschutz und Korrosionsschutz steht nun das allerletzte Bauwochenende bevor.

Wer in den letzten Monaten auf der A 23 unterwegs war, hat das Großprojekt hautnah mitverfolgt. Nun sind die Hauptarbeiten weitgehend abgeschlossen und es stehen nur noch finale Restarbeiten an. Um den Streckenabschnitt endgültig fertigzustellen, wird ein letztes Mal intensiv gearbeitet. Ab Montagfrüh heißt es nach dem letzten Bauwochenende auf diesem Abschnitt der Südosttangente wieder: freie Fahrt ohne Baustellen.

Fahrtrichtung Norden/Kagran

Die Arbeiten finden konzentriert über das Wochenende statt, um den Berufsverkehr unter der Woche nicht zu belasten. Von Freitag, dem 24. Juli, ab 22 Uhr, bis Montag, dem 27. Juli 2026, um 05 Uhr früh wird in Fahrtrichtung Norden beziehungsweise Kagran gearbeitet. Während dieser Zeit stehen den Autofahrern grundsätzlich zwei von vier Fahrstreifen zur Verfügung. Eine kurzzeitige Engstelle gibt es lediglich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 Uhr und spätestens 11 Uhr vormittags, wo verkehrsbedingt nur ein einzelner Fahrstreifen befahrbar ist. Ab Sonntagmittag stehen dann wieder zwei Spuren bereit, bevor am Montagfrüh die volle Freigabe erfolgt.

A4 Ostautobahn bleibt uneingeschränkt befahrbar

Für Autofahrer, die auf die umliegenden Hauptverkehrsrouten angewiesen sind, gibt es gute Nachrichten: Sämtliche Verbindungen von und zur A 4 Ost Autobahn bleiben während der gesamten Bauphase uneingeschränkt befahrbar. Auch die Abfahrt in Richtung Stadtzentrum ist von den Arbeiten nicht betroffen und kann wie gewohnt genutzt werden. Mit dem Ende der Arbeiten am Montagum 05:00 Uhr morgens gehört die Baustelle auf der Prater Hochstraße endgültig der Vergangenheit an, und der Verkehr kann auf der rundum erneuerten Strecke wieder hindernisfrei rollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 13:18 Uhr aktualisiert