„Wollte niemandem weh tun“: Falsche Beauty-Ärztin in Wien vor Gericht

Die Liste der Vorwürfe ist lang und reicht von Kurpfuscherei über gewerbsmäßigen Betrug bis hin zu schwerer Körperverletzung.

Die Liste der Vorwürfe ist lang und reicht von Kurpfuscherei über gewerbsmäßigen Betrug bis hin zu schwerer Körperverletzung.

Prozessauftakt in Wien: Eine 46-jährige Iranerin steht wegen angeblicher Behandlungsfehler als falsche Beauty-Ärztin vor Gericht. Die Liste der Vorwürfe gegen Sanaz M. ist lang und reicht von Kurpfuscherei über gewerbsmäßigen Betrug bis hin zu schwerer Körperverletzung. Der Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft. Gegen ihre Schwester wird getrennt ermittelt – sie sagt vorerst nur als Zeugin aus.

Fake-Ärztin fliegt durch Instagram auf

Aufgeflogen durch den eigenen Instagram-Kanal: Die Causa um die angebliche Beauty-Klinik nahe dem Wiener Stephansdom zieht sich bereits seit 2023. Nach einer Razzia blieb die 46-jährige Verdächtige zunächst auf freiem Fuß, nutzte die Gelegenheit jedoch zur Flucht in den Iran. Erst als die Alleinerzieherin wieder durch glamouröse Shopping-Fotos aus Paris auf Social Media auffiel, klickten am 23. Mai in Frankreich die Handschellen – die Auslieferung nach Österreich folgte prompt.

Hyaluron und Botox-Behandlungen endeten oftmals im Desaster

Weil sie jahrelang Vorbehaltsmedizin ohne Ausbildung praktizierte, steht die 46-jährige Iranerin nun vor Gericht. Das Injizieren von Hyaluron und Botox endete für viele Opfer im Desaster – Gutachter bestätigen schwere Entzündungen, anhaltende Schwellungen und bleibende Narben, die Wochen zur Heilung brauchten. Bei über 50 Betroffenen führte der Eingriff zudem zu schmerzhaften Hämatomen und Folgebeschwerden.

45-Jährige bekennt sich der Kurpfuscherei schuldig

Zu den Vorwürfen der vielfachen, teils schweren Körperverletzung und Entstellung äußerte sich die Angeklagte mit den Worten: „Ich wollte niemandem wehtun. Ich wollte Patientinnen das beste Ergebnis geben.“ Zwar räumte die angebliche Ärztin Fahrlässigkeit ein, eine Reuegeste oder Entschuldigung blieb jedoch aus. Stattdessen verteidigte sie sich bezüglich der Substanzen: Die verwendeten Mittel seien nicht illegal gewesen, sondern legal aus Korea importiert worden – eine Darstellung, der das vorliegende medizinische Gutachten ausdrücklich widerspricht.

Kein schnelles Urteil in Sicht

Weil etliche entstellte Opfer noch gehört werden müssen und ein mutmaßlicher Betrugsschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro im Raum steht, geht der Prozess im Herbst in die nächste Runde.