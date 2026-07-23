Reisebus kollidiert mit Straßenbahn in Wien: Vierjährige unter Verletzten

Am Mariahilfer Gürtel in Wien sind am Donnerstagvormittag ein Reisebus und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Drei Fahrgäste der Straßenbahn wurden dabei leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn ist es am Donnerstagvormittag am Mariahilfer Gürtel im 6. Wiener Gemeindebezirk gekommen. Dabei wurden drei Fahrgäste der Straßenbahn leicht verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß während eines Abbiegemanövers des Reisebusses. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zur Kollision mit einer Straßenbahn, die auf einem eigenen Gleiskörper unterwegs war. Obwohl der Straßenbahnfahrer noch eine Notbremsung einleitete, konnte der Unfall nicht mehr verhindert werden.

Schülergruppe blieb unverletzt

Im Reisebus befand sich eine Schülergruppe aus Deutschland samt Begleitpersonen. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch ihre Begleiter sowie der Buslenker kamen bei dem Unfall unverletzt davon. Anders verlief der Vorfall für drei Fahrgäste der Straßenbahn: Zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren sowie ein vierjähriges Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien konnten alle drei in häusliche Pflege entlassen werden.

Ermittlungen laufen

Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Bislang ist unklar, wie es zu der Kollision kommen konnte.