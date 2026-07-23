Identitären-Demo von Polizei untersagt: Das sind die Gründe

Am kommenden Samstag, 25. Juli 2026, war eine Versammlung mit dem Titel "Kritik an der Wiener Migrationspolitik" von den Identitären geplant. Diese wird nun untersagt.

Die Demonstration hätte in der Inneren Stadt in Wien stattfinden sollen, wurde von der Polizei als zuständiger Versammlungsbehörde nun jedoch untersagt. Als Grund gibt man den Umstand an, „dass zeitgleich und teilweise an denselben Örtlichkeiten bereits zuvor eine andere Versammlung ordnungsgemäß angezeigt worden war und somit der gesetzliche Schutzbereich der früher angezeigten Versammlung beeinträchtigt worden wäre“.

Vorschläge für Alternativrouten allesamt abgelehnt

Die Vorschläge für Alternativrouten der Marschkundgebung seien von den Verantwortlichen abgelehnt worden, weshalb man sie schließlich untersagt hat, so die Polizei weiter. Und man erklärt auch noch den Hintergrund der Entscheidung: Das Versammlungsgesetz sehe nämlich für jede Versammlung automatisch auch einen Schutzbereich vor, innerhalb dessen keine weiteren Kundgebungen zeitgleich stattfinden dürfen, sofern dadurch die ungestörte Durchführung der bereits angezeigten Versammlung beeinträchtigt würde. Die Regelung dient der Sicherstellung der ungestörten Durchführung ordnungsgemäß angezeigter Versammlungen sowie der Wahrung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Versammlungsrechts.