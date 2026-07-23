Sonne, Wolken, Sonne: Das erwartet die Wiener am Freitag

Am Freitag, 24. Juli 2026, startet Wien sehr sonnig in den Tag. Danach ziehen im Tagesverlauf aber mehr und mehr Wolken auf, die teilweise auch dichter sein können. Es bleibt aber dennoch trocken, sind sich Meteorologen der GeoSphere Austria sicher. Und immerhin: „Zum Abend hin lockert es wieder auf.“ Wind wird mäßig bis lebhaft in der Bundeshauptstadt aus Nordwest wehen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 14 Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 24 Grad an, so die Experten abschließend.