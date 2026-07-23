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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Am Freitag hat es in Wien bis zu 24 Grad.
Wien
23/07/2026
Wetterprognose

Sonne, Wolken, Sonne: Das erwartet die Wiener am Freitag

Das Wetter in Wien startet am Freitag sonnig, ehe dichte Wolken aufziehen. Es dürfte aber dennoch trocken bleiben. Gegen Abend hin lockert es dann wieder etwas auf.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Am Freitag, 24. Juli 2026, startet Wien sehr sonnig in den Tag. Danach ziehen im Tagesverlauf aber mehr und mehr Wolken auf, die teilweise auch dichter sein können. Es bleibt aber dennoch trocken, sind sich Meteorologen der GeoSphere Austria sicher. Und immerhin: „Zum Abend hin lockert es wieder auf.“ Wind wird mäßig bis lebhaft in der Bundeshauptstadt aus Nordwest wehen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 14 Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 24 Grad an, so die Experten abschließend.

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