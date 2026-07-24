Stocker mit „klarer Position“: Walter Ruck droht der Partei-Ausschluss bei der ÖVP

Die Geduld der ÖVP scheint bald am Ende zu sein: Während der ÖVP Wirtschaftsbund zur Causa schweigt, soll Bundeskanzler Stocker bereits eine "klare Meinung" haben.

Kanzler Christian Stocker hielt sich mit voreiligen Schlüssen zwar zurück, kündigte aber an, mit einer unmissverständlichen Haltung in die Sitzung zu gehen.

Kanzler Christian Stocker hielt sich mit voreiligen Schlüssen zwar zurück, kündigte aber an, mit einer unmissverständlichen Haltung in die Sitzung zu gehen.

Drohender Partei-Ausschluss bei der ÖVP: Der Bundesparteivorstand berät am heutigen Freitag, den 24. Juli 2026, über die Zukunft von Walter Ruck. Dem Wiener Wirtschaftskammer-Chef wird parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Nach anhaltendem Druck aus den eigenen Reihen geht Bundeskanzler Christian Stocker nach eigenen Angaben mit einer „klaren Position“ in die entscheidende Sitzung.

Politischer Druck steigt

Nach den Vorwürfen forderte Christian Stocker rasche Konsequenzen. Ein ÖVP-Parteiausschluss hätte zwar keine direkten Auswirkungen auf Rucks Amt in der Wiener Wirtschaftskammer, der politische Druck würde dadurch aber extrem steigen. Hintergrund sind durchgesickerte Gesprächsprotokolle, über die „Krone“ und „Profil“ berichteten. Darin soll Ruck mit angeblichem Machteinfluss bei Listenaufstellungen geprahlt und sich abwertend über Weggefährten, Wirtschaftsgrößen und Frauen geäußert haben.

Sprecher betont: „Ruck tritt nicht zurück“

Ruck selbst hüllt sich in Schweigen, erhält aber Rückendeckung aus der eigenen Kammer. Wie der ORF berichtet, betonte ein Sprecher am Donnerstagabend: „Walter Ruck tritt nicht zurück.“ Der Spitzenfunktionär leitet die Kammer seit 2014 und steht auch an der Spitze des Wiener Wirtschaftsbundes.

ÖVP-Ethikrat prüft Vorwürfe

Auch der ÖVP-Ethikrat prüft die Vorwürfe gegen Ruck derzeit. Während das Verfahren noch läuft, drängt die Wiener ÖVP-Abgeordnete Ingrid Korosec auf Taten. Sie kündigte an, eine mögliche Empfehlung des Ethikrats zum Parteiausschluss zu unterstützen – vorausgesetzt, die Anschuldigungen bestätigen sich. Dass Ruck noch nicht zurückgetreten sei, wäre für sie „unverständlich“.