Kreuzfahrtschiff rammt Schleusentor in Wien: 14 Verletzte
In den frühen Morgenstunden ist es in Wien zu einem schweren Schiffsunfall gekommen. Ein stromaufwärts fahrendes Passagierschiff krachte gegen 4 Uhr früh im Bereich einer Schleuse frontal gegen die Kaimauer und das Schleusentor.
Die Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung Wien standen am heutigen 24. Juli 2026 gegen vier Uhr Früh mit einem Großaufgebot im Einsatz. Durch die Wucht des Aufpralls des Kreuzfahrtschiffs wurden an Bord insgesamt 14 Personen verletzt. Zahlreiche Einsatzkräften rückten sofort aus. Während Taucher und Feuerwehrboote kontrollierten, ob Personen über Bord gegangen waren oder das Schiff unterhalb der Wasserlinie leck geschlagen hatte, betraten weitere Retter das Deck, um die Erstversorgung einzuleiten.
Aufwendige Rettung mit Drehleiter und Boot
Die Bergung der Verletzten gestaltete sich als technisch anspruchsvoll: Da das Schiff mehrere Meter unterhalb der Hafenmauer lag, mussten fünf Personen schonend mittels Drehleiter geborgen werden. Zwei weitere Verletzte wurden mit einem Feuerwehrboot ans Ufer gebracht.
Sechs Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht
Die notfallmedizinische Versorgung übernahm die Berufsrettung Wien, die auch mit ihrer Sondereinsatzgruppe (SEG) vor Ort war. Von den 14 Verletzten mussten sechs Personen hospitalisiert und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die übrigen Betroffenen wurden vor Ort versorgt und konnten im Anschluss auf ein Ausweichschiff umsteigen.
Genaue Unfallursache noch nicht bekannt
Nachdem das beschädigte Schiff am Ufer gesichert und eine Gefahr für die Schifffahrt ausgeschlossen werden konnte, beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.