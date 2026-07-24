Kreuzfahrtschiff rammt Schleusentor in Wien: 14 Verletzte

In den frühen Morgenstunden ist es in Wien zu einem schweren Schiffsunfall gekommen. Ein stromaufwärts fahrendes Passagierschiff krachte gegen 4 Uhr früh im Bereich einer Schleuse frontal gegen die Kaimauer und das Schleusentor.

Gegen 4 Uhr in der Früh kam das Schiff stromaufwärts zur Schleuse und stieß gegen die Kaimauer und das Schleusentor.

Gegen 4 Uhr in der Früh kam das Schiff stromaufwärts zur Schleuse und stieß gegen die Kaimauer und das Schleusentor.

Die Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung Wien standen am heutigen 24. Juli 2026 gegen vier Uhr Früh mit einem Großaufgebot im Einsatz. Durch die Wucht des Aufpralls des Kreuzfahrtschiffs wurden an Bord insgesamt 14 Personen verletzt. Zahlreiche Einsatzkräften rückten sofort aus. Während Taucher und Feuerwehrboote kontrollierten, ob Personen über Bord gegangen waren oder das Schiff unterhalb der Wasserlinie leck geschlagen hatte, betraten weitere Retter das Deck, um die Erstversorgung einzuleiten.

Aufwendige Rettung mit Drehleiter und Boot

Die Bergung der Verletzten gestaltete sich als technisch anspruchsvoll: Da das Schiff mehrere Meter unterhalb der Hafenmauer lag, mussten fünf Personen schonend mittels Drehleiter geborgen werden. Zwei weitere Verletzte wurden mit einem Feuerwehrboot ans Ufer gebracht.

©Feuerwehr Stadt Wien Insgesamt standen 60 Rettungskräfte im Einsatz.

Sechs Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht

Die notfallmedizinische Versorgung übernahm die Berufsrettung Wien, die auch mit ihrer Sondereinsatzgruppe (SEG) vor Ort war. Von den 14 Verletzten mussten sechs Personen hospitalisiert und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die übrigen Betroffenen wurden vor Ort versorgt und konnten im Anschluss auf ein Ausweichschiff umsteigen.

Genaue Unfallursache noch nicht bekannt

Nachdem das beschädigte Schiff am Ufer gesichert und eine Gefahr für die Schifffahrt ausgeschlossen werden konnte, beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

©Feuerwehr Stadt Wien Das Unglück ereignete sich beim Kraftwerk Freudenau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 09:27 Uhr aktualisiert