Nach Asbestfunden setzt Wien jetzt konkrete Maßnahmen

Städtische Laboranalysen bestätigen Greenpeace-Meldungen über Asbestfunde in Wiener Straßen. Die Stadt Wien leitet nun Maßnahmen ein, um eine Gesundheitsgefährdung durch freigesetzte Fasern zu verhindern.

Eine Deckschicht verhindere unmittelbar einen möglichen Kontakt mit Asbestfasern, heißt es von der MA28.

Eine Deckschicht verhindere unmittelbar einen möglichen Kontakt mit Asbestfasern, heißt es von der MA28.

Nachdem die Umweltschutzorganisation Greenpeace an mehreren Orten im Wiener Straßennetz Asbestgestein ausgemacht hatte, ließ die Stadt Wien eigene Proben durch eine akkreditierte Prüfstelle analysieren. Die Ergebnisse decken sich mit den Laboruntersuchungen der Umweltorganisation und bestätigen den Fund.

Weitere Orte werden derzeit geprüft

Die Stadt versicherte in einer Aussendung, das Material an den betroffenen Stellen dauerhaft zu binden. Bestätigt ist der Fund derzeit in der Rosenhügelstraße, der Anton-Freunschlag-Gasse, der Bertegasse, der Wernergasse und der Stieglergasse – weitere Orte werden geprüft. Für neue Straßenbauprojekte schließt die Stadt den Einsatz von asbesthaltigem Gestein aus. Alle Hinweise auf auffällige Flächen im öffentlichen Straßenraum werden systematisch überprüft und bewertet, die Stadt Wien steht weiterhin in engem Austausch mit Greenpeace.

Bereiche werden mit einer Deckschicht versiegelt

Die betroffenen Bereiche werden nun mit einem Asphaltüberzug bzw. einer Deckschicht versiegelt. „Das ist die schnellste, sicherste und wirksamste Methode, um rasch einen effektiven Schutz zu gewährleisten“, erläutert der stellvertretende Abteilungsleiter der MA 28, Wolfgang Ablinger. Eine Versiegelung ist in kurzer Zeit umsetzbar, das asbesthaltige Material wird überdeckt und eingeschlossen, eine Freisetzung von Asbestfasern wirksam unterbunden“, so Ablinger.

„Der Schutz wirkt sofort. Eine neue Deckschicht kann wesentlich rascher aufgebracht werden als die gesamte Straße aufzubrechen. Sie verhindert unmittelbar einen möglichen Kontakt mit Asbestfasern.“ Wolfgang Ablinger, MA28

Greenpeace: „Wien handelt vorbildlich“

Greenpeace lobt das Vorgehen der Behörden: „Die Stadt Wien handelt vorbildlich. Jede Verdachtsfläche wird geprüft und es werden sofort Maßnahmen ergriffen“, betont Stefan Stadler vom Investigativ-Team. Die Umweltorganisation hat der Stadt insgesamt bereits 40 verdächtige Stellen gemeldet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 11:22 Uhr aktualisiert