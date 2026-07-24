Ausraster in Floridsdorf: Aggressiver Mann bedroht Polizisten mit Holzpflock

Ein aggressiver Mann hat am Donnerstagabend vor einer religiösen Einrichtung in Floridsdorf einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der mit einem Holzpflock Bewaffnete reagierte dabei nicht auf die Anweisungen der Beamten.

Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden am gestrigen Donnerstag, dem 23. Juli 2026, gegen 18.15 Uhr, zu einer religiösen Einrichtung gerufen, da ein Mann vor dem Gebäude lautstark umherschrie. Vor Ort trafen die Beamten auf einen aggressiven 30-jährigen irakischen Staatsangehörigen, der mit einem Holzpflock fuchtelte und die Polizisten in einer fremden Sprache anbrüllte.

Polizei musste Teaser einsetzen

Da der Mann trotz mehrfacher Aufforderung sein Verhalten nicht einstellte, setzten die Beamten schließlich einen Teaser ein, um ihn zu überwältigen. Zeugen berichteten, dass der 30-Jährige bereits zuvor in der Einrichtung geschrien und einen verwirrten Eindruck gemacht habe. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.