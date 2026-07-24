Blutige Messer-Attacke am Keplerplatz: Opfer filmte seinen Angreifer

Ein Streit im Bereich des Wiener Keplerplatzes endete am Donnerstag mit einer Messerverletzung. Das 25-jährige Opfer handelte jedoch geistesgegenwärtig und filmte seinen Angreifer. Kurz darauf klickten für diesen die Handschellen.

Am gestrigen Donnerstag, dem 23. Juli 2026, gegen 12 Uhr mittags, betrat ein blutender 25-jähriger Mann die Polizeiinspektion Keplergasse, um eine Schreckensminute anzuzeigen: Er sei kurz zuvor am nahegelegenen Keplerplatz von einem Unbekannten zunächst mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit einem Messer an der Hand verletzt worden.

Opfer filmte die Tat und ging zur Polizei

Dass der mutmaßliche Täter nicht unerkannt entkommen konnte, ist der Reaktionsschnelligkeit des Opfers zu verdanken: Der 25-Jährige fertigte unmittelbar nach dem Angriff ein Video des Beschuldigten mit seinem Smartphone an.

Messer im Gebüsch entsorgt

Mit der Videoaufnahme im Gepäck leiteten die alarmierten Einsatzkräfte sofort eine Fahndung im Nahbereich ein – mit Erfolg. Die Beamten spürten den Verdächtigen rasch am Keplerplatz auf. Als der Mann die Polizei erblickte, versuchte dieser, einen Gegenstand in eine angrenzende Grünfläche zu werfen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebüschs entdeckten die Polizisten ein Klappmesser und stellten es als mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Ausraster bei der Vernehmung

Der 21-jährige Tatverdächtige, ein algerischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen und für die Vernehmung auf eine Polizeidienststelle gebracht. Dort eskalierte die Situation erneut: Während der Einvernahme zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und aufbrausend. Schließlich versuchte er, die anwesenden Beamten mit Fußtritten zu attackieren. Bei der daraufhin durchgeführten Personendurchsuchung stießen die Polizisten zudem auf eine geringe Menge Drogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 21-Jährige direkt in eine Justizanstalt überstellt.