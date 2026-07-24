Hemmungslos und ohne Führerschein: 19-Jähriger rast mit fast 160km/h über die A23

Ein 19-jähriger Autofahrer wurde auf der Südosttangente mit fast doppeltem Tempo als erlaubt erwischt. Seine Raserei endete in Wien-Favoriten – und mit der Beschlagnahme seines Wagens.

Um kurz vor Mitternacht wurde ein 19-jähriger Raser in Wien aus dem Verkehr gezogen.

Um kurz vor Mitternacht wurde ein 19-jähriger Raser in Wien aus dem Verkehr gezogen.

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien am gestrigen Donnerstag, dem 23. Juli 2026, ging den Beamten auf der Südosttangente (A23) ein besonders dreister Raser ins Netz. Der Fahrer war in Fahrtrichtung Süden unterwegs und fiel den Polizisten durch eine extrem überhöhte Geschwindigkeit auf: Bei erlaubten 80km/h war der Mann mit gemessenen 158km/h unterwegs.

Stopp im Ortsgebiet: Kein Führerschein, Auto beschlagnahmt

Der Raser verließ die Autobahn schließlich bei der Ausfahrt „Altes Landgut“. Die Verfolgung endete kurz darauf im Favoritner Ortsgebiet: An der Kreuzung Grenzackerstraße/Neuburgergasse gelang es den Einsatzkräften, das Fahrzeug zu stoppen und den Lenker zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige deutsche Staatsangehörige gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Auto wurde noch vor Ort beschlagnahmt

Die Raserei hat für den jungen Mann nun drastische Konsequenzen: Gemäß den strengen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung wurde der Pkw noch vor Ort vorläufig beschlagnahmt. Der 19-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten und blickt saftigen Anzeigen entgegen.