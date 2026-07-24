Gefahr auf Rädern: Polizei stoppt Schrott-Lkw mit gebrochenen Bremsscheiben

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien haben Spezialisten der Landesverkehrsabteilung einen Lkw aus dem Verkehr gezogen, der eine Gefährdung darstellte. Er hatte gebrochene Bremsscheiben, kaputte Fahrzeugteile und verlor viel Öl.

Unter anderem handelte es sich um gerissene und gebrochene Bremsscheiben, starken Ölverlust mit Brandgefahr, stark beschädigte und teilweise gebrochene Staukästen, sowie ein beschädigtes Fahrwerk.

Unter anderem handelte es sich um gerissene und gebrochene Bremsscheiben, starken Ölverlust mit Brandgefahr, stark beschädigte und teilweise gebrochene Staukästen, sowie ein beschädigtes Fahrwerk.

Beamte der Wiener Landesverkehrsabteilung (Fachbereich Gefahrgut- und Abfallkontrolle) bewiesen bei einer Routineüberprüfung den richtigen Riecher: Den Polizisten war in Wien Donaustadt ein polnischer Sattelzug aufgefallen, der auf den ersten Blick Mängel aufzuweisen schien. Was die darauffolgende Überprüfung ans Licht brachte, schockierte selbst die erfahrenen Prüfer.

Gebrochene Bremsscheiben und Brandgefahr

Um das genaue Ausmaß der Schäden festzustellen, wurde das Gespann umgehend zur technischen Kontrolle bei der Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung war gravierend: 13 schwere Mängel sowie zwei Mängel mit akuter Gefahr im Verzug am Zugfahrzeug, sowie Sechs schwere Mängel und ebenfalls zwei Mängel mit Gefahr im Verzug am Sattelanhänger. Unter anderem stellten die Experten gerissene und teilweise komplett gebrochene Bremsscheiben fest. Zudem litt das Fahrzeug unter starkem Ölverlust, was eine unmittelbare Brandgefahr darstellte. Das Fahrwerk war stark beschädigt und Staukästen am Fahrzeug waren teilweise gebrochen.

Kennzeichen abgenommen, Weiterfahrt untersagt

Für den 57-jährigen Lkw-Lenker war die Fahrt damit auf der Stelle beendet. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt unverzüglich, nahmen die Kennzeichen ab und hoben noch vor Ort eine Sicherheitsleistung ein. Durch das rasche Eingreifen der Polizei konnte eine akute Bedrohung für alle anderen Verkehrsteilnehmer verhindert werden.