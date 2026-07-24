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Foto auf 5min.at zeigt den Prater in Wien
Der Sommer zeigt sich am Samstag in Wien von seiner besten Seite.
Wien
24/07/2026
Bis zu 30 Grad

Am Samstag in Wien: Sommer zeigt, was er kann

Bei Höchsttemperaturen von an die 30 Grad erwartet die Wiener am Samstag ein durch und durch sommerlicher und sonniger Tag.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Das Wiener Wetter zeigt sich am Samstag, 25. Juli 2026, von seiner ganz besonders sonnigen und sommerlichen Seite, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria nun wissen: „Den ganzen Tag scheint die Sonne, dünne Schleierwolken stören dabei kaum.“ Der Wind wird die Wiener wohl auch kaum davon abbringen, den Tag im Freien genießen zu können. Dieser kommt nämlich „schwach bis mäßig aus Südost“, wie die Experten erklären. Während es in der Früh bei Temperaturen von elf bis 15 Grad noch nicht ganz so sommerlich ist, steigen die Höchstwerte am Samstag in der Bundeshauptstadt auf bis zu 30 Grad an.

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