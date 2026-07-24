Am Samstag in Wien: Sommer zeigt, was er kann

Das Wiener Wetter zeigt sich am Samstag, 25. Juli 2026, von seiner ganz besonders sonnigen und sommerlichen Seite, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria nun wissen: „Den ganzen Tag scheint die Sonne, dünne Schleierwolken stören dabei kaum.“ Der Wind wird die Wiener wohl auch kaum davon abbringen, den Tag im Freien genießen zu können. Dieser kommt nämlich „schwach bis mäßig aus Südost“, wie die Experten erklären. Während es in der Früh bei Temperaturen von elf bis 15 Grad noch nicht ganz so sommerlich ist, steigen die Höchstwerte am Samstag in der Bundeshauptstadt auf bis zu 30 Grad an.