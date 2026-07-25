Internationale Auszeichnung für die Vetmeduni Wien

Die Vetmeduni Wien wurde erneut von der EAEVE voll akkreditiert. Damit wird bestätigt, dass Lehre und Ausbildung an Österreichs einziger veterinärmedizinischer Universität höchsten europäischen Standards entsprechen.

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni) hat das internationale Qualitätssicherungsverfahren der European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) erneut erfolgreich bestanden. Die einzige veterinärmedizinische Universität Österreichs erhielt damit auch 2026 wieder die Vollakkreditierung und bestätigt damit ihre hohen Standards in Lehre und Ausbildung.

Internationale Bestätigung für Lehre an der Vetmeduni

Im Rahmen des alle sieben Jahre stattfindenden Verfahrens wurden unter anderem Curriculum, Infrastruktur, Forschung, Prüfungswesen und Studierendenbetreuung überprüft. Ein internationales Gutachterteam nahm im März 2026 den Campus in Wien Floridsdorf, die VetFarm in Niederösterreich sowie die Lehr- und Qualitätsprozesse genau unter die Lupe. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase mit Probeaudits und einem umfassenden Selbstbewertungsbericht bescheinigten die Expertinnen und Experten der Vetmeduni erneut eine hohe fachliche, strukturelle und strategische Qualität. Damit erfüllt die Universität weiterhin alle internationalen Anforderungen an die veterinärmedizinische Ausbildung und bereitet ihre Absolventinnen und Absolventen auf Berufsfelder im In- und Ausland vor. „Für uns ist das Feedback der EAEVE nicht nur eine große Auszeichnung, sondern auch ein Ansporn, die Lehre kontinuierlich weiterzuentwickeln“, betont Vizerektorin Barbara Bockstahler. Rektor Matthias Gauly verweist zudem auf die besonders positive Bewertung der vorklinischen und klinischen Ausbildung sowie der Zusammenarbeit zwischen Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden.