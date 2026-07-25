Lotto-Gewinn: Kein Sechser, trotzdem räumt Wiener ein kleines Vermögen ab

Ein Wiener darf sich über einen kräftigen Geldregen freuen: Bei der Joker-Ziehung am Freitag gewann er rund 166.000 Euro. Der Lotto-Sechser blieb hingegen erneut aus – am Sonntag warten 1,3 Millionen Euro im Jackpot.

Freitag knackte ein Wiener gemeinsam mit einem Spielteilnehmer aus Kärnten die richtige Joker-Zahl und gewann rund 166.000 Euro. Während der Hauptgewinn bei Lotto „6 aus 45“ erneut ausblieb und sich für die Ziehung am Sonntag ein Jackpot von 1,3 Millionen Euro aufgebaut hat, gab es beim Joker gleich zwei Gewinner. Einer der beiden Glückspilze stammt aus Wien, der zweite aus Kärnten und erzielte seinen Gewinn mit einem Quicktipp. Da auch beim Fünfer mit Zusatzzahl niemand erfolgreich war, wartet am Sonntag zusätzlich ein Jackpot von mehr als 69.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 10:05 Uhr aktualisiert