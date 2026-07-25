Ausgebüxt im Sommer: Wo bleiben die Besitzer der über 100 Wiener Fundkatzen?

Jedes Jahr verschwinden in Wien hunderte Samtpfoten spurlos aus ihren Wohnungen oder Revieren. Viele von ihnen landen wohlbehütet im TierQuarTier - doch manche werden von ihren Familien nicht wieder abgeholt.

Seit dem 1. Juni wurden dem Wiener Veterinäramt 219 vermisste Katzen gemeldet – doch nur 85 von ihnen sind bislang wieder sicher zu Hause angekommen. Alle anderen Tiere kommen vorübergehend für 30 Tage ins TierQuarTier Wien. Meldet sich in dieser Zeit niemand, werden die Samtpfoten zur Vergabe freigegeben. Das Veterinäramt ruft daher dazu auf: Wer sein Tier vermisst, sollte sich umgehend beim Fundservice für Haustiere melden.

Viele Fundkatzen haben ein Zuhause

Viele Fundkatzen in Wien sind topgepflegt, gut genährt und vermissen offensichtlich ihr Zuhause. Gerade im Sommer kommen im TierQuarTier oft Tiere an, die nach einem Fenster- oder Balkonsturz Orientierungslos irrten. Veterinäramtsleiterin Ruth Jily wundert sich, dass vergleichsweise wenige Tiere abgeholt werden, und ruft zur Eile auf: Wer seine Katze vermisst, sollte sofort das Online-Fundservice nutzen oder sich direkt bei der Fundtierhotline (01 40000 8060) bzw. dem TierQuarTier melden.

„Unsere Erfahrung zeigt, dass sehr viele Katzen, die in Wien gefunden werden, gesund, gepflegt und gut genährt sind. Es spricht also vieles dafür, dass diese Katzen ein Zuhause hatten, bevor sie als Fundtiere im TierQuarTier gelandet sind.“ Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramtes

Chip und Registrierung erleichtern die Rückgabe

Am schnellsten finden Katzen wieder nach Hause, wenn sie gechippt und in einer Datenbank registriert sind. Fehlt die Registrierung oder sind die Kontaktdaten veraltet, bleibt eine Benachrichtigung meist unmöglich. Das Veterinäramt rät deshalb dringend dazu, die eigenen Daten regelmäßig zu überprüfen. Das gilt übrigens auch für reine Wohnungskatzen – denn ein gekipptes Fenster oder eine unachtsam geöffnete Tür reichen oft schon aus, damit ein Tier entwicht. Alle in Wien aufgefundenen Tiere werden 30 Tage lang tagesaktuell auf der Fundtierwebseite der Stadt Wien veröffentlicht. Zusätzlich stellt das TierQuarTier Fundtiere regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen vor.