„Vertrauen ist dahin!“ Hoyos nach ÖVP-Parteiausschluss von Walter Ruck

Nach einer zweistündigen Videokonferenz des Parteivorstands hat die ÖVP Walter Ruck am Freitagabend aus der Bundespartei ausgeschlossen. Der Schritt gegen den Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des ÖVP-Wirtschaftsbunds kam nicht überraschend. Seitens der Kammer wird derzeit geprüft, gegen den Ausschluss zu berufen. Die Bundes-ÖVP begründet den Parteiausschluss mit den in den Protokollen zitierten Aussagen, die den Werten und der Weltanschauung der Volkspartei völlig widersprächen. Zudem habe der Betroffene trotz Aufforderung jede Mitarbeit an einer Aufklärung verweigert und so keinen Beitrag geleistet, den Schaden für das Ansehen der Partei zu begrenzen.

Wirtschaftskammer will Berufung prüfen

Die ÖVP-geführte Wirtschaftskammer Wien erklärte gegenüber der APA, den Ausschluss lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Die Kammer verwies auf ihre abweichende Haltung in dieser Causa und prüft nun rechtliche Schritte gegen die Entscheidung. Wie aus einem dem ORF Wien zugespielten Schreiben hervorgeht, möchte Ruck trotz Ausschluss weiterhin im Amt bleiben.

Hoyos: „Partei hat das Richtige gemacht“

Die Entscheidung der Bundespartei sei korrekt gewesen, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. Nun müssten auch die übrigen Netzwerke ihre Unterstützung für Walter Ruck aufgeben und Konsequenzen ziehen. „Der Ausschluss von Walter Ruck aus der ÖVP ist ein unmissverständliches Signal: Die Bundes-ÖVP unter Kanzler Christian Stocker hat die Zeichen der Zeit erkannt und verstanden, dass man so einen Skandal nicht einfach aussitzen und durchtauchen kann. Wer österreichische Unternehmer „degeneriert“ nennt und ein so jenseitiges Machtverständnis und Frauenbild hat wie Ruck, hat in der Politik nichts zu suchen“, so Hoyos weiter.

„Unternehmerinnen und Unternehmer haben Respekt verdient“

Der Parteiausschluss allein reicht NEOS-Generalsekretär Hoyos jedoch nicht aus. Rucks Äußerungen über Unternehmer sowie sein Amts- und Frauenbild machten ihn auch als Wirtschaftsvertreter untragbar. Es gebe keinen Grund mehr, ihn weiter als Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien im Amt zu halten. Wenn nicht einmal die eigene Partei ihn mehr stütze, sei jede weitere Rückendeckung aus Parteikreisen oder Netzwerken unverständlich. Laut Hoyos verdienen heimische Unternehmerinnen und Unternehmer Respekt sowie Verfechter, die sich für die Sache und nicht für den eigenen Vorteil einsetzen.