Nachbarschaftsstreit am Fenster eskaliert: WEGA-Einsatz in Wien-Meidling

In Wien-Meidling hat am gestrigen Abend ein Nachbarschaftsstreit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein 46-jähriger Mann soll dabei sein Gegenüber mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Der 46-Jährige soll seinem Nachbarn zuerst den Mittelfinger gezeigt und danach eine Waffe gezogen haben.

Der 46-Jährige soll seinem Nachbarn zuerst den Mittelfinger gezeigt und danach eine Waffe gezogen haben.

Laut ersten Erkenntnissen geriet das 34-jährige Opfer mit dem Mann bereits vor einigen Tagen in Streit. Am gestrigen Abend, dem 24. Juli 2026, eskalierte die Situation erneut: Der 46-jährige Tatverdächtige soll dem 34-Jährigen zunächst vom Fenster aus den Mittelfinger gezeigt haben. Nach einem kurzen verbalen Wortgefecht zog der Verdächtige am Fenster plötzlich eine Schusswaffe und bedrohte sein Gegenüber.

WEGA stürmt Wohnung – Schreckschusswaffe sichergestellt

Die umgehend alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling konnten die Wohnung des Verdächtigen innerhalb kürzester Zeit ausfindig machen. Zur Unterstützung wurden Kräfte der Sondereinheit WEGA hinzugezogen. Der 46-jährige österreichische Staatsbürger öffnete den Einsatzkräften schließlich freiwillig die Wohnungstür und ließ sich widerstandslos antreffen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten stießen die Beamten auf eine Schreckschusswaffe und stellten diese sicher.

Vorläufig festgenommen

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Über Anordnung der StaatsanwaltschaAft Wien erfolgt die Anzeige wegen gefährlicher Drohung auf freiem Fuß.