Drei Kinder (9, 10 und 13) durch Feuerwerkskörper in Wien verletzt

In Wien-Floridsdorf wurden drei Buben im Alter von 9, 10 und 13 Jahren durch einen Feuerwerkskörper verletzt. Die Polizei hat vor Ort ein Feuerzeug gefunden und ermittelt nun zum genauen Ablauf.

In Wien-Floridsdorf sind am Freitagnachmittag drei Kinder durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden gegen 16 Uhr in den Innenhof eines Mehrparteienhauses gerufen, wo der Rettungsdienst bereits die Erstversorgung der Verletzten durchführte.

Drei Personen verletzt

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien spielten die drei Buben im Alter von 9, 10 und 13 Jahren im Innenhof, als plötzlich ein lauter Knall zu hören war. „Durch einen derzeit unbekannten Feuerwerkskörper wurden drei Kinder, im Alter von 9, 10 und 13 Jahren verletzt. Die Buben sollen im Innenhof gespielt haben, als plötzlich ein lauter Knall hörbar war. Durch die Beamten konnte ein kleines Feuerzeug aufgefunden werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien.

Kinder im Krankenhaus

Der 9-Jährige und der 13-Jährige wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, während der 10-Jährige vor Ort in häusliche Pflege entlassen werden konnte. Die weiteren Erhebungen der Polizei zu dem Vorfall sind derzeit im Gange.