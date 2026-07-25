Kurioser Einsatz in Wien: Straßenmusiker beißt Polizisten ins Bein

Ein 55-jähriger Straßenmusiker hat am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt einen Polizisten verletzt. Während einer Amtshandlung biss der Mann einem Beamten ins Bein. Er wurde vorläufig festgenommen.

Als die Polizisten einschritten, habe der Mann versucht, die Beamten weiter anzugreifen. Dabei biss er einem Polizisten mehrmals ins Bein.

Als die Polizisten einschritten, habe der Mann versucht, die Beamten weiter anzugreifen. Dabei biss er einem Polizisten mehrmals ins Bein.

Ein Polizeieinsatz in der Wiener Innenstadt hat am Freitagnachmittag mit einem verletzten Beamten geendet. Ein 55-jähriger Straßenmusiker soll Polizisten attackiert und einem von ihnen ins Bein gebissen haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Mann war der Polizei bereits bekannt

Zivilbeamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt wurden während ihres Streifendienstes auf den 55-Jährigen aufmerksam, der auf einer Bank Geige spielte. Laut Polizei war der Mann den Beamten bereits von früheren Amtshandlungen bekannt und hielt sich regelmäßig in diesem Bereich auf. Die Polizisten forderten den Straßenmusiker auf, sich auszuweisen, das Geigenspiel einzustellen und sie zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion zu begleiten. Dieser Aufforderung kam der Mann schließlich nach.

Beamter verletzt

Auf dem Weg zur Polizeiinspektion soll der 55-Jährige plötzlich einen Beamten gestoßen haben. Als die Polizisten einschritten, habe der Mann versucht, die Beamten weiter anzugreifen. Dabei biss er einem Polizisten mehrmals ins Bein. Der Beamte wurde verletzt und musste seinen Dienst abbrechen. Der 55-jährige slowakische Staatsbürger wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.