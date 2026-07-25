Fenster zertreten, Hitlergruß gezeigt: Betrunkener (21) und Teenager (15) von Polizei gestoppt

Ein Vorfall in Wien-Margareten hat am Freitag zu einer vorläufigen Festnahme geführt. Ein 21-Jähriger und seine 15-jährige Begleiterin stehen im Verdacht, mehrere Gebäude beschädigt zu haben. Zudem zeigte der Mann den Hitlergruß.

Am gestrigen Freitagnachmittag, dem 24. Juli 2026, schlugen Zeugen Alarm: Ein Mann und eine Frau hatten in Wien-Margareten mehrfach zugeschlagen und getreten. Dabei wurden unter anderem Kellerfenster sowie Fensterscheiben von Eingangstüren mehrerer Mehrparteienhäuser und eines Geschäftslokals beschädigt. Ein aufmerksamer Passant fotografierte die beiden Tatverdächtigen, woraufhin die Polizei umgehend eine Sofortfahndung einleitete.

Blutende Hände verraten Tatverdächtigen

Die Fahndung nahm rasch eine Wendung, als Beamte im Rahmen einer angemeldeten Versammlung in der Siebenbrunnenfeldgasse einen Mann mit stark blutenden Händen bemerkten. Der offensichtlich alkoholisierte 21-jährige Österreicher zeigte gegenüber den Polizisten den Hitlergruß und verhielt sich unkooperativ. Er wurde sofort angehalten. Kurz darauf stieß eine 15-jährige Österreichische Staatsbürgerin hinzu. Ein Abgleich ergab, dass es sich bei den beiden um das gesuchte Vandalen-Duo handelte.

Festnahme nach Verbotsgesetz

Der 21-Jährige wurde wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wird er auf freiem Fuß angezeigt. Die 15-jährige Minderjährige wurde auf eine Polizeiinspektion gebracht, dort angezeigt und schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben.