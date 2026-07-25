„Urlaub dahoam“: Stadtspaziergänge durch Wien statt Wegfliegen

"Urlaub dahoam": Die Vienna Walking Week startet heute. Das Ziel: Wien aus ganz neuen Blickwinkeln erleben: Unbekannte Pfade, außergewöhnliche Orte und der ein oder andere Geheimtipp.

Urlaub geht auch lokal: Das Kollektiv „Whoosh“ startet zum siebten Mal seine beliebten Wien-Spaziergänge. Bis zum 2. August gibt es täglich neue Touren mit wechselnden Schwerpunkten. Wer mitgeht, spart sich teure Flüge und schont das Klima – und erlebt das typische Reisegefühl einfach mitten in der eigenen Stadt.

Aus Überzeugung zu Fuß

„Wir kämpfen hart gegen Sisi & Schnitzel“, erklärt Tourguide Eugen Quinn schmunzelnd im ORF-Wien-Interview. Der gebürtige Brite hat keinen Führerschein und macht aus Überzeugung alles zu Fuß. Seit Jahren tüftelt er für das Projekt an immer neuen Routen. Dazu gehören auch echte Marathon-Touren wie die fünfstündige Bio-Weinwanderung über den Bisamberg.

Highlight: 12-stündige Otto-Wagner-Tour

Ein absolutes Highlight für Ausdauernde ist die gemeinsam mit dem Wien Museum konzipierte Otto-Wagner-Mammuttour: Satte zwölf Stunden dauert der Trip zu jedem einzelnen Bauwerk des Stararchitekten. Aber das ist nur eines von insgesamt 17 Tour-Formaten im Jahr. Mit elf komplett neuen und sechs wiederaufgelegten Spaziergängen geht es dieses Mal unter anderem auf die Spuren von Ziegelarchitektur in Favoriten, jüdischer sowie tschetschenischer Kultur, der legendären „Wilden Wanda“ oder den Wiener Wurzeln des Turbokapitalismus.

Zu Fuß zur Arbeit gehen

Ergänzt wird das Programm durch einen „Walk-to-Work-Day“, der dazu motivieren soll, den Arbeitsweg öfter zu Fuß zurückzulegen. Da eine persönliche Begleitung aller Teilnehmenden unmöglich ist, setzt Quinn auf ein flexibles „Freestyle“-Konzept: Jeder kann für sich ausprobieren, wie viel Zeit der Fußweg in Anspruch nimmt und welche neuen Wege sich entdecken lassen.