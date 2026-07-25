Bis zu 2 Stunden Verzögerung: Baustelle legte die A23 lahm

Rote Rückleuchten statt freier Fahrt: Wer am heutigen Samstag auf der A23 unterwegs war, brauchte Nerven aus Stahl. Der Grund für das stundenlange Chaos ist jedoch ein Lichtblick: Ab Montag ist die Baustelle dann weg.

Ein Baustellenbereich beim Knoten Prater legte am Samstagnachmittag die Südost-Tangente (A23) lahm: In Richtung Kagran staute es sich auf acht Kilometern, Autofahrer mussten bis zu zwei Stunden Verzögerung einplanen.

Ein Baustellenbereich beim Knoten Prater legte am Samstagnachmittag die Südost-Tangente (A23) lahm: In Richtung Kagran staute es sich auf acht Kilometern, Autofahrer mussten bis zu zwei Stunden Verzögerung einplanen.

Geduldsprobe auf der A23: Ab der Hanssonkurve ging am Nachmittag des heutigen Samstags, dem 25. Juli 2026, wegen des zweispurigen Baustellenbereichs auf der Praterbrücke zeitweise nichts mehr. Laut Radio-Wien-Verkehrsservice mussten Autofahrer bis zu zwei Stunden Zeitverlust einplanen. Auch auf der A4 staute es sich erheblich.

„Grande Finale“ der Sanierungsarbeiten

Grund für die Verzögerungen sind die Finalisierungsarbeiten auf der Prater Hochstraße, die bereits seit zwei Jahren saniert wird. Von Freitag bis Montag steht in Richtung Kagran nur die Hälfte der Fahrstreifen zur Verfügung. Besonders eng wird es in der Nacht auf Sonntag: Zwischen 22.00 und 11.00 Uhr ist lediglich eine Spur frei. Ab Montagmorgen rollt der Verkehr laut Asfinag dann wieder uneingeschränkt – dieser Abschnitt der A23 ist damit endlich baustellenfrei.