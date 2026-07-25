Aufmerksame Passantin stoppt Fahrraddiebe (13 und 14 Jahre) am Kagraner Platz

Dank der Zivilcourage einer Passantin konnte die Wiener Polizei am gestrigen Freitagabend drei mutmaßliche Fahrraddiebe im Bereich der U-Bahn-Station Kagraner Platz stellen.

Eine Frau hatte am Freitag, den 24. Juli 2026, beobachtet, wie sich drei Jugendliche auffällig immer wieder den dortigen Fahrradständern näherten und sich mit einem Bolzenschneider an den Schlössern zu schaffen machten. Sie zögerte nicht und wählte sofort den Polizeinotruf.

Schneller Fahndungserfolg

Dank der detaillierten Personenbeschreibung durch die Zeugin konnten die alarmierten Einsatzkräfte kurz darauf drei Verdächtige in unmittelbarer Nähe anhalten. Bei der Personenkontrolle der Gruppe – zwei 13-Jährigen und einem 14-jährigen österreichischen Staatsbürger – wurden die Beamten schnell fündig: In einer Grünfläche direkt neben den Jugendlichen lag eine Tragetasche mit dem mutmaßlichen Tatwerkzeug, einem Bolzenschneider. Zudem entdeckte die Polizei auf dem Boden ein bereits geknacktes Fahrradschloss.

Anzeige und Übergabe an die Eltern

Für den 14-Jährigen klickten vorerst die Handschellen. Die beiden 13-Jährigen, die aufgrund ihres Alters noch strafunmündig sind, wurden für die Vernehmung auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Nach Abschluss der Befragung wurden die zwei Jüngeren ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 14-jährige Haupttatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Auch die beiden 13-Jährigen erhielten eine entsprechende Anzeige.