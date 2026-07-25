Schluss mit Gas: Alt-Erlaa startet historische Klimasanierung

Die Wohnstadt Alt-Erlaa dreht den Gashahn zu. Wo bisher 38 Gaskessel heizten, sorgen künftig Tiefengeothermie, moderne Wärmepumpen und eine neue Dämmung für Wohlfühlklima.

Der ikonische Wohnpark Alt-Erlaa steht vor der größten energetischen Modernisierung seiner Geschichte. Die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Wohnanlage mit mehr als 3.000 Wohnungen wird fit für eine klimaneutrale Zukunft gemacht. Das Megaprojekt, das von der GESIBA und der Alt-Erlaa AG gemeinsam mit der Stadt Wien umgesetzt wird, setzt neue Maßstäbe für die Sanierung von Großwohnbauten.

Geothermie statt fossiler Brennstoffe

Herzstück der Sanierung ist eine radikale Umstellung der Energieversorgung. Künftig wird ein System auf Basis von Geothermie, Hochleistungswärmepumpen und Wärmerückgewinnung die Bewohnerinnen und Bewohner versorgen – inklusive einer Kühlfunktion für heiße Sommermonate.

Technische Kennzahlen 780 Erdwärmesonden werden tief im Boden verankert, um die Erdwärme zu nutzen.

60 moderne Wärmepumpen lösen die bisherigen 38 Gaskessel vollständig ab.

Umfassende thermische Sanierung: Neben der Haustechnik werden Fenster ausgetauscht und die Fassadendämmung auf den neuesten Stand gebracht.

78 Prozent weniger Energiebedarf

Durch das Zusammenspiel aus Gebäudehüllensanierung und neuer Haustechnik soll der Energiebedarf für Heizung und Warmwasser um rund 78 Prozent sinken. Das bedeutet eine massive Reduktion der CO₂-Emissionen und einen wichtigen Beitrag zum Ziel der Stadt Wien, bis 2040 klimaneutral zu werden. Besonders erfreulich für die Bewohnerinnen und Bewohner: Die Sanierung führt zu keinen finanziellen Mehrbelastungen. Etwa die Hälfte der Gesamtkosten wird durch öffentliche Förderungen gedeckt. Laut den Projektverantwortlichen bleiben die Mietkosten stabil, während langfristig deutlich niedrigere und krisensichere Heizkosten erwartet werden.