Meist sonnig und heiß: Hitzegewitter aber nicht ausgeschlossen

Ein recht freundlicher Wechsel aus strahlendem Sonnenschein und vorbeiziehenden Wolken begleitet uns durch den Tag. Großteils bleibt es trocken und sommerlich warm, während das Thermometer auf heiße 32 Grad klettert.

Am Badeschiff am Donaukanal zeigt sich bis zum Nachmittag noch viel Sonnenschein.

Am Badeschiff am Donaukanal zeigt sich bis zum Nachmittag noch viel Sonnenschein.

Der morgige Sonntag wird größtenteils sonnig und sommerlich warm. Erst im Laufe des Nachmittags und zum Abend hin nimmt das Risiko für etwas Dynamik zu: Vereinzelte kurze Regenschauer oder ein kurzes Hitzegewitter können über die Stadt ziehen.

Hitzegewitter möglich

Wenn sich die Wolken entladen, macht sich das meist auch beim Wind bemerkbar, der kurzzeitig böig und auffrischend durch die Straßen fegen kann. Die Tiefsttemperaturen betragen 11 Grad am Stadtrand und 18 Grad in der Innenstadt, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 32 Grad.