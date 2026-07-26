Das sind die besten Burger-Lokale in Wien

Burger-Boom in Wien: Das Genussmagazin Falstaff hat die besten Adressen der Bundeshauptstadt gekürt. Vom Smashburger bis zur veganen Alternative – wo es laut Experten am besten schmeckt, liest du hier.

Der Burger hat sein Image als billiges Fast Food in der Bundeshauptstadt längst abgelegt. Wie das Genussmagazin Falstaff berichtet, setzen Wiens Gastronomen vermehrt auf Qualitätskonzepte „abseits des Einheitsbreis“. In einem aktuellen Ranking hat das Magazin die besten Burger-Adressen Wiens präsentiert.

Der Spitzenreiter

Ganz oben auf dem Treppchen steht laut Falstaff der „XO Grill“, der mit gleich drei Standorten (1010, 1070 und 1050 Wien) 96 Punkte einfahren konnte. Die Basis des Erfolges bilden laut dem Bericht die „schmackhaften Burger der ‚alten Kuh‘“ sowie das entspannte Ambiente. Auf dem zweiten Rang folgen mit jeweils 94 Punkten gleich mehrere Lokale. Darunter der „El Reno Grill“ in der Schwarzspanierstraße, sowie die asiatisch inspirierten Fusion-Burger von „Shiso Burger“ am Hohen Markt und in der Theobaldgasse. Auch die etablierte „Weinschenke“ (Karmelitermarkt und Franzensgasse), die „Smashbox“ mit Buns aus New York und Bio-Fleisch aus Niederösterreich sowie die „Ensu Kitchen“ in Meidling sicherten sich Top-Bewertungen.

Vielfalt von Vegan bis Schnitzel

Dicht dahinter rangiert ein breites Feld mit 93 Punkten. Laut Falstaff punktet hier nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Kreativität der Wiener Szene. So überzeugt etwa das „Brioche und Brösel“ der bekannten Gastro-Familie Figlmüller mit Schnitzel im Brioche-Bun. Für Bier- und Burger-Liebhaber bietet das „Hawidere“ im 15. Bezirk eine beliebte Anlaufstelle, während die „Swing Kitchen“ auf ein rein veganes Konzept mit Soja-Pattys setzt. Komplettiert wird das Spitzenfeld unter anderem von „2nd Street Burger“, „Kvetch“, „Meat & Stuff“ sowie dem „Smash King“ am Viktor-Adler-Markt.