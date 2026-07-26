/ ©Österreich findet euch
Vermisst in Wien: Hast du Alexander T. (79) gesehen?
Der 79-jährige Alexander T. wird seit Samstag vermisst. Da der Mann dement ist, benötigt er dringend Hilfe. Die Organisation „Österreich findet euch“ bittet um Hinweise.
In der Bundeshauptstadt wird aktuell nach einem vermissten Senior gesucht. Wie die Initiative „Österreich findet euch“ (ÖFE) bekannt gibt, wird der 79-jährige Alexander T. seit Samstag, dem 25. Juli 2026, vermisst. Da der Mann an Demenz leidet, ist er auf Hilfe angewiesen. „Er ist dement und braucht Hilfe“, betont die Organisation in ihrem Aufruf an die Öffentlichkeit.
Personenbeschreibung:
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- Größe: ca. 155 bis 160 cm groß
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- Erscheinungsbild: weißes Haar, 3-Tage-Bart, Träger einer Brille
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- Kleidung: Kurzarm-T-Shirt, lange blaue Jeans
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- Sonstiges: Er führt einen Ausweis mit sich.
Hinweise werden an die Polizei erbeten.
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