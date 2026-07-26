Vermisst in Wien: Hast du Alexander T. (79) gesehen?

Der 79-jährige Alexander T. wird seit Samstag vermisst. Da der Mann dement ist, benötigt er dringend Hilfe. Die Organisation „Österreich findet euch“ bittet um Hinweise.

Der 79-jährige Alexander T. wird seit dem 25. Juli 2026 in Wien vermisst.

Der 79-jährige Alexander T. wird seit dem 25. Juli 2026 in Wien vermisst.

In der Bundeshauptstadt wird aktuell nach einem vermissten Senior gesucht. Wie die Initiative „Österreich findet euch“ (ÖFE) bekannt gibt, wird der 79-jährige Alexander T. seit Samstag, dem 25. Juli 2026, vermisst. Da der Mann an Demenz leidet, ist er auf Hilfe angewiesen. „Er ist dement und braucht Hilfe“, betont die Organisation in ihrem Aufruf an die Öffentlichkeit.