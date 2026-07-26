Mann (48) bedrohte Freundin mit dem Umbringen – Anzeige

Ein 48-Jähriger soll seine Partnerin mit dem Umbringen bedroht haben. Die Beamten fanden die 30-jährige Frau schließlich verängstigt unter einem Bett.

Zu einem Polizeieinsatz wegen Gewalt in der Privatsphäre kam es am Samstagabend, dem 25. Juli 2026, im Wiener Gemeindebezirk Döbling. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling gegen 20.30 Uhr zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gerufen. Auslöser des Einsatzes war eine gefährliche Drohung: Ein 48-jähriger türkischer Staatsbürger soll per Kurzmitteilung gegenüber einer Angehörigen angekündigt haben, seine Lebensgefährtin mit dem Umbringen zu bedrohen. Es bestand der dringende Verdacht, dass sich die Frau zeitgleich bei ihm in der Wohnung aufhielt.

Frau versteckte sich unter dem Bett

Vor Ort hielten die Polizisten umgehend Nachschau. Der 48-Jährige öffnete die Tür jedoch erst nach mehrmaligem Klopfen und stritt gegenüber den Beamten ab, dass sich seine Freundin bei ihm befinde. Die Polizisten durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten und machten eine Entdeckung: „Die 30-Jährige konnte schlussendlich in der Wohnung unter einem Bett, unter dem sie sich versteckte, aufgefunden werden“, berichtet die Polizei.

Festnahme und Betretungsverbot

Der 48-Jährige wurde aufgrund des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie der Körperverletzung vorläufig festgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 12:16 Uhr aktualisiert