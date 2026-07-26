Windiger Wochenstart in Wien, danach kommt die Sommerhitze

Die neue Woche bringt den Wienern erst einen lebhaften Wind und kurze Schauer, bevor ab Dienstag die Sonne übernimmt. Bis zur Wochenmitte klettert das Thermometer rasch über die 30-Grad-Marke.

Die Bundeshauptstadt steht vor einer extrem heißen Sommerwoche. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, müssen sich die Wiener nach einem spürbar windigen und leicht wechselhaften Wochenstart auf eine Hitzewelle einstellen. Am heutigen Sonntag wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Während die Schauerneigung am Nachmittag gering bleibt, steigen die Temperaturen auf 31 Grad. In der Nacht kühlt es bei auflebendem Westwind auf rund 21 Grad ab.

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Windiger Start in die neue Woche

Der Montag bringt vorübergehend eine kleine Abkühlung, wird aber spürbar turbulenter. Wolken und Sonne wechseln sich rasch ab. „Vor allem vom späten Vormittag bis zum späten Nachmittag ist mit ein paar kurzen Regenschauern zu rechnen“, so die GeoSphere Austria. Dazu bläst ein lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal 28 Grad.

Sonne übernimmt ab Dienstag das Kommando

Bereits am Dienstag beruhigt sich das Wetter in der Stadt wieder komplett. Bis auf ein paar harmlose Haufenwolken um die Mittagszeit dominiert der Sonnenschein. Der Wind schwächt ab und dreht im Tagesverlauf auf Südost, während die Temperaturen am Nachmittag schon wieder die 31-Grad-Marke erreichen.

Hitze-Höhepunkt am Donnerstag

Ab der Wochenmitte wird es noch heißer: Am Mittwoch scheint von der Früh bis zum Abend die Sonne von einem weitgehend strahlend blauen Himmel. Bei leicht auflebendem Wind klettert das Thermometer nach mäßigen 19 Grad in der Früh tagsüber auf heiße 35 Grad. Am Donnerstag steht der vorläufige Hitze-Höhepunkt bevor. Ein paar harmlosen Quellwolken am Nachmittag steht ungestörter Sonnenschein gegenüber. Laut der GeoSphere Austria erreichen die Frühtemperaturen bereits um die 20 Grad, bevor tagsüber heiße Werte von bis zu 36 Grad gemessen werden.