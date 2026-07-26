Einsatz in Wien: Mann wollte Streit schlichten und wurde mit Messer verletzt

Ein 26-Jähriger wurde bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, am Bein verletzt. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach dem Flüchtenden verlief negativ.

In Wien-Favoriten ist es am Samstag gegen 13:30 Uhr zu einer mutmaßlich absichtlich schwerer Körperverletzung gekommen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden wegen eines Streits zwischen Männern in die Buchengasse gerufen, bei dem einer der Beteiligten verletzt wurde.

Messer gezogen

„Als die Beamten eintrafen konnte diese mehrere Passanten und einen 26-Jährigen, welcher eine blutende Wunde am Bein hatte, antreffen. Laut Zeugenaussagen soll es zwischen zwei Männern auf der Straße zu einer Rangelei gekommen sein, der 26-Jährige wollte den Streit schlichten“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien. Dabei soll einer der Männer ein Messer gezogen und das Opfer verletzt haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach dem Flüchtenden verlief jedoch negativ.

Ermittlungen laufen

„Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass einige anwesende Zeugen den Tatverdächtigen flüchtig kennen. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange“, so die Polizei. Der 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.