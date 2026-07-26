16-Jähriger haut bei Probefahrt einfach mit Auto ab

Ein 16-Jähriger nutzte die Gelegenheit bei einer Probefahrt und fuhr mit dem Wagen eines 31-Jährigen davon. Die Polizei schnappte den Teenager kurz darauf auf der Prager Straße.

Zu einer dreisten Aktion kam es in den späten Nachtstunden des 25. Juli 2026 im Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf. Wie die Polizei mitteilte, verständigte ein 31-jähriger Fahrzeugbesitzer gegen 1.55 Uhr den Polizeinotruf, nachdem sein Auto bei einer Probefahrt gestohlen worden war. Der Mann hatte sich zuvor mit einem ihm unbekannten Kaufinteressenten verabredet. Nach einer kurzen gemeinsamen Testfahrt stieg der 31-jährige Besitzer kurz aus dem Fahrzeug aus.

Mit Vollgas davongebraust

Diese Gelegenheit nutzte der vermeintliche Käufer eiskalt aus: Laut Polizei soll er die Gunst der Stunde ergriffen haben und „plötzlich mit überhöhter Geschwindigkeit davon gefahren sein“. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf leiteten umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein – mit Erfolg. Der Wagen und der mutmaßliche Dieb konnten wenig später auf der Prager Straße angehalten und kontrolliert werden.

Keine Lenkberechtigung

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 16-jährigen rumänischen Staatsbürger. Wie die Polizei feststellte, besitzt der Jugendliche „keine gültige Lenkberechtigung“. Der 16-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Das Fahrzeug konnte ihm von der Polizei unbeschädigt wieder übergeben werden.