1,5 Promille und Diebesgut: Aufmerksamer Passant entdeckt betrunkenen Einbrecher

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Sonntag Schlimmeres verhindert und die Wiener Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers geführt.

Als die alarmierten Kräfte an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, bemerkten diese eine maskierte Person, welche gerade dabei war, aus dem Fenster eines Einfamilienhauses zu klettern.

Als die alarmierten Kräfte an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, bemerkten diese eine maskierte Person, welche gerade dabei war, aus dem Fenster eines Einfamilienhauses zu klettern.

Ein Passant hatte in der Nacht auf den heutigen Sonntag, dem 26. Juli 2026, gegen Mitternacht in Wien Döbling den Polizeinotruf gewählt, nachdem ihm auf der Straße ein maskierter Mann aufgefallen war. Dieser sei nervös auf und ab gegangen und habe den Eindruck erweckt, die nähere Umgebung systematisch auszukundschaften.

Festnahme direkt am Tatort

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte trafen wenig später an der Einsatzörtlichkeit ein – und erwischten den Verdächtigen auf frischer Tat: Der Mann war gerade dabei, aus dem Fenster eines Einfamilienhauses zu klettern. Als er die heranrückenden Beamten bemerkte, versuchte er fluchtartig, wieder zurück in das Gebäude zu gelangen und sich in den Räumen zu verstecken. Der Versuch schlug jedoch fehl, die Polizisten konnten den Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 38-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen.

Beute und 1,5 Promille

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Täter eine Holzlatte genutzt, die lehrend vor dem beschädigten Fenster vorgefunden wurde, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung entdeckten die Beamten mutmaßliches Diebesgut beim Beschuldigten. Ein durchgeführter Alkovortest ergab zudem einen Wert von 1,5 Promille. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen.