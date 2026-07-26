Dank Zeugenhinweis: WEGA schnappt Fahrraddieb an der Neuen Donau

Die Wiener Sondereinheit WEGA hat am in der Nacht auf Sonntag einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt.

Der Verdächtige hatte eine Zange aus seinem Rucksack wollte gerade das Schloss durchtrennen, als die Beamten einschritten.

Der Verdächtige hatte eine Zange aus seinem Rucksack wollte gerade das Schloss durchtrennen, als die Beamten einschritten.

Beamte der WEGA wurden während ihres regulären Streifendienstes von einem Zeugen angesprochen. Dieser hatte im Bereich der U-Bahn-Station Neue Donau beobachtet, wie ein Mann auffällig an einem dort abgestellten Fahrrad hantierte. Der Verdächtige hatte eine Zange aus seinem Rucksack geholt und begonnen, das Fahrradschloss zu bearbeiten.

56-Jähriger wollte das Schloss mit einer Zange durchtrennen

Die Polizisten reagierten sofort und trafen kurz darauf auf den Beschuldigten. Sie hielten den Mann genau in dem Moment an, als er gerade dabei war, das Schloss mit dem Werkzeug zu durchtrennen. Der 56-jährige thailändische Staatsangehörige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.