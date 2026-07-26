Krawall-Samstag in Wien: 4 Polizisten bei Demos verletzt

Mehrere Demonstrationen haben am gestrigen Samstag die Wiener Innenstadt und angrenzende Bezirke auf Trab gehalten. Was als geschütztes Versammlungsrecht begann, endete an mehreren Orten in Polizeieinsätzen.

Am Samstagnachmittag, dem 25. Juli 2026, sicherte die Landespolizeidirektion Wien eine ordnungsgemäß angezeigte Standkundgebung im Bereich des Stephansplatzes ab. Gegen 16.15 Uhr näherte sich eine verfahrensfremde Personengruppe der Versammlung. Um ein direktes Aufeinandertreffen und eine Eskalation zu verhindern, schritten die Einsatzkräfte sofort ein und forderten die Gruppe auf, den Bereich zu verlassen. Die Personen kamen dieser Aufforderung unter Aufsicht der Polizei schließlich nach.

Stimmung kippte, Polizisten verletzt

Im Anschluss schlug die Stimmung jedoch seitens der ursprünglichen Versammlungsteilnehmer um: Es kam zu gezielten Flaschenwürfen, dem Einsatz von Pyrotechnik und wiederholten Versuchen, die polizeilichen Sperren zu durchbrechen. Aufgrund dieser gefährlichen Angriffe löste die Behörde die Kundgebung auf. Nach deutlichen Aufforderungen der Polizei, den Platz zu räumen, zerstreute sich die Menge.

Die Bilanz am Stephansplatz: 1 vorläufige Festnahme nach dem Verwaltungsstrafgesetz

6 Anzeigen (fünf strafrechtliche, eine verwaltungsstrafrechtliche)

4 verletzte Polizisten – drei von ihnen konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Unangemeldeter Demozug von der Brigittenau nach Döbling

Bereits früher am Tag, gegen 13.50 Uhr, sammelte sich eine unangemeldete Gruppe auch im Bereich des Brigittenauer Sporns. Ausgerüstet mit Fahnen, Bannern, Megafonen und Pyrotechnik zog die Menge über die Schemerlbrücke in Richtung Nußdorfer Platz (Wien-Döbling).

Als die Polizei kam, ergriffen Demonstranten die Flucht

Als die Teilnehmer die alarmierten Polizeikräfte erblickten, ließen sie ihre Utensilien zurück und ergriffen die Flucht in Richtung Kahlenberger Straße. Den Beamten gelang es jedoch, mehrere Personen anzuhalten. Die Wiener Polizei war den gesamten Tag über im Großeinsatz, um die öffentliche Ruhe und Ordnung im Stadtgebiet wiederherzustellen.

Bilanz in Wien-Döbling: 35 Identitätsfeststellungen

1 Anzeige gegen unbekannt nach dem Versammlungsgesetz

2 Anzeigen gegen unbekannt nach dem Pyrotechnikgesetz

1 Anzeige wegen Ordnungsstörung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 15:56 Uhr aktualisiert