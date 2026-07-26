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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Der Montag zeigt sich in Wien von seiner sonnigen Seite, der Wind bläst allerdings recht stark.
Wien
26/07/2026
Freundlicher Montag

Sommerliche 27 bis 30 Grad: Überwiegend sonniger Wochenstart in Wien

Schon ab den Morgenstunden bläst uns ein lebhafter, rasch auffrischender Westwind um die Ohren. Im Tagesverlauf legt der Wind noch etwas nach: Vereinzelt sind sogar kräftige Böen mit bis zu 80 km/h möglich.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Der Tag startet direkt mit einer spürbaren Prise: Ein lebhafter Westwind zieht auf, der sich schon bald zu ordentlicher Fahrt auswächst. Später am Tag kann es sogar richtig stürmisch werden, wenn vereinzelte Böen mit Tempo 80 über Wien und Niederösterreich fegen.

Einiges an Sonne

Trotz des turbulenten Windes lässt sich die Sonne nicht vertreiben und zeigt sich für einige Stunden. Zwar ziehen zwischendurch ein paar Wolkenfelder durch, aus denen sich ab Mittag kurze, vereinzelte Regenschauer entladen können – die meiste Zeit bleibt es aber trocken. Die höchsten Temperaturen erreichen sommerliche 27 bis 30 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 19:48 Uhr aktualisiert
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